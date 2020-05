Brouwers leggen logistieke puzzel voor heropening horeca

De Nederlandse brouwers werken met man en macht om de heropening van de horeca mogelijk maken. Cafés moeten voorzien worden van nieuw bier, maar ook moet het bier in tanks en fusten dat over de datum is worden opgehaald. “Het is een hele puzzel om alles op tijd geregeld te krijgen”, zegt een woordvoerder van Heineken weten. De bezorgingen gaan daarom in het pinksterweekend door.

Volgens Heineken moet er niet alleen bier geleverd en teruggehaald worden, maar staan er ook tientallen monteurs klaar. “Tapinstallaties zijn niet gemaakt om lang stil te liggen, dus we staan klaar om storingen op te lossen.” Daarnaast moeten bedrijven onder meer de leidingen spoelen om zeker te zijn dat alles klaar is en werkt.

Ook concurrent AB InBev zegt druk bezig te zijn met de voorbereidingen. Het bedrijf was wel al in een vroeg stadium aan de slag gegaan met het leeghalen van biertanks van cafés om dat oude bier bij wijze van hergebruik om te zetten in desinfecteringsmiddel. Desondanks moet er nog veel gebeuren om alle horecagelegenheden weer volledig te bevoorraden.

Grolsch

Grolsch laat op zijn beurt weten dat “er veel energie en flexibiliteit” is bij de horecagelegenheden, groothandels en de brouwer zelf om die operatie te laten slagen. Bavaria geeft aan dat al het personeel van de logistieke tak druk is met de heropening. Extra personeel inschakelen is volgens de Brabantse brouwer niet nodig.

De kleine brouwerij De Leeuw noemt het omwisselen van oud bier “logistiek een gigantische operatie”. Het bedrijf verkoopt nauwelijks bier in winkels en is dus vrijwel volledig afhankelijk van de horeca.

De brouwerijen proberen ook op andere manieren de horeca te helpen. Zo schakelt Heineken zijn samenwerkingspartners in de festival- en evenmentenbranche in om gezamenlijk advies te geven over de inrichting van terrassen op straten en pleinen.