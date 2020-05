Eis: 20 jaar cel voor vrouwenmoorden jaren ‘90

In hoger beroep is een celstraf van 20 jaar geëist tegen de Schiedammer Albert B. voor het doden en seksueel misbruiken van twee vrouwen in Rotterdam drie decennia geleden. De rechtbank veroordeelde de 61-jarige B. eind 2018 tot achttien jaar cel.

De Schiedammer werd pas in 2017 opgepakt voor de moord op de dakloze Berendina Stijger (45) in 1990 en de prostituee Francis Garcia-Hofland (22) in 1991. Een DNA-verwantschapsonderzoek zette de politie op het spoor van de Schiedammer. Bij beide slachtoffers is een spermaspoor van B. gevonden.

B. zelf had eerder al verklaard dat hij vrijwillige seks met de vrouwen heeft gehad, maar dat hij ze niet heeft gedood.

Het gerechtshof in Den Haag doet 10 juni uitspraak.