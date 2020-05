10 jaar cel en tbs voor gijzeling, afpersing en verkrachting

Een 35-jarige man uit Arnhem is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging voor de gijzeling, afpersing en verkrachting van een jonge vrouw in Rotterdam drie jaar geleden. De straf is lager dan de achttien jaar die geëist was. Dat komt volgens het hof in Den Haag deels door de persoonlijkheidsstoornis van de verdachte. Arthur C. is verminderd toerekeningsvatbaar.