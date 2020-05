India zucht onder hittegolf en natuurgeweld

Het 1,3 miljard inwoners tellende India heeft vaker te maken met warm weer, maar de temperaturen van woensdag gelden als ongekend hoog. In hoofdstad New Delhi zijn temperaturen gemeten van 47.6 graden. Dat betekent dat het daar de warmste meidag is in 18 jaar. Het was zelfs nog heter in de noordelijke stad Churu.

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN heeft overheden opgeroepen om na te denken over maatregelen om de veiligheid van mensen te garanderen als tijdens de coronacrisis sprake is van een hittegolf. Een woordvoerster benadrukte deze week dat het een van de heetste jaren is die ooit is gemeten.

Natuurgeweld

Maatregelen die vaak worden genomen bij een hittegolf, kunnen haaks staan op de beste manier om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo kan het riskant zijn als grote aantallen mensen verkoeling zoeken in openbare gebouwen met airconditioning.

India kampt niet alleen met de virusuitbraak en heet weer, maar ook met andere vormen van natuurgeweld. De cycloon Amphan richtte vorige week een ravage aan in het land en de deelstaten Meghalaya en Assam worden momenteel geteisterd door overstromingen. Ook houden in India enorme zwermen sprinkhanen huis.