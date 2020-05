Russische oud-gouverneur sleept Poetin voor hooggerechtshof

Michail Ignatjev was van 2010 tot eind januari dit jaar de gouverneur van de regio Tsjoevasjië, zo’n 700 kilometer ten oosten van Moskou. De 58-jarige Ignatjev, van oorsprong advocaat, zorgde meermaals voor schandalen en werd op 29 januari door Poetin ontslagen omdat hij het vertrouwen van de president had verspeeld.

Ignatjev beweert dat zijn ontslag in strijd is met de wet en sleept Poetin daarom persoonlijk voor de rechter. De eerste zitting dient op 30 juni, is te zien op de website van het hooggerechtshof.

Incidenten

Vlak voor de Ignatjev de laan uit werd gestuurd, was in een video te zien hoe hij de sleutels van een nieuwe brandweerwagen bij een ceremonie boven een brandweerman laat bungelen en de brandweerman laat springen. Dat kwam de gouverneur, die beweerde een geintje uit te halen met een oude kennis, op een storm van kritiek te staan.

Ernstiger was een ander incident in januari waarbij Ignatjev opriep tot het doden van journalisten die positief waren over het leven in West-Europa. Hij zij dat zulke journalisten “uit de weg geruimd moeten worden”. Ignatjev maakte naderhand excuses en zei dat zijn woorden verkeerd waren geïnterpreteerd.

Eerste keer

De Russische zakenkrant Kommersant meldt dat de zaak doorgaat terwijl Ignatjev momenteel met een dubbele longontsteking in een ziekenhuis in Sint-Petersburg ligt. Zijn aanspraak op een uitkering werd woensdag gedeeltelijk afgewezen door het constitutionele hof.

Volgens Russische media is het de eerste keer dat Poetin als staats- of regeringshoofd met een dergelijke rechtszaak te maken krijgt. Bij zijn voorganger Boris Jeltsin was dat tweemaal het geval.