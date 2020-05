Tramschutter Gökmen T. schuldig aan verkrachting

De rechtbank in Utrecht heeft tramschutter Gökmen T. woensdag schuldig verklaard aan de verkrachting van een vrouw in juli 2017. De uitspraak was gelijk aan de eis van de officier van justitie twee weken geleden. Omdat T. eerder dit jaar al tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld voor de tramaanslag in Utrecht, kreeg hij voor de verkrachting geen verdere straf opgelegd.