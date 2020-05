Werknemers stoppen met zoeken naar nieuwe baan door corona

Mensen met een baan blijven vanwege de coronacrisis zitten waar ze zitten en solliciteren niet. Dat meldt databedrijf Intelligence Group op basis van een onderzoek onder werknemers. Nog maar 6,6 procent van de mensen in loondienst zoeken op dit moment actief naar een baan. In vergelijking met de eerste drie maanden van 2020 is dat 28 procent minder.