Artis krijgt tweede museum, maar dan over de mens

Na Micropia, over microscopisch kleine organismen, opent de Amsterdamse dierentuin Artis eind volgend jaar een tweede museum. Het Groote Museum gaat niet over dieren, maar over de mens als onderdeel van de natuur en zijn rol in de wereld. Er komen kunstinstallaties, organische materialen, geuren en geluiden, die de bezoeker aan het denken moeten zetten over maatschappelijke thema’s zoals circulariteit, mobiliteit, kunst, consumptiepatronen, voeding en gezondheid, aldus Artis.