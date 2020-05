Brussel wil 750 miljard euro voor EU-herstelfonds

De Europese Commissie wil 750 miljard euro voor een herstelfonds voor zwaar door het coronavirus getroffen lidstaten. Dat heeft commissaris Paolo Gentiloni (Economie) getwitterd. Voorzitter Ursula von der Leyen brengt de cijfers over het beoogde herstelfonds, dat unaniem door de 27 lidstaten moet worden goedgekeurd, later in het Europees Parlement officieel naar buiten.

De commissie wil het bedrag op de kapitaalmarkt gaan lenen met de Europese meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 als dekking.