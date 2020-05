KPN onderzoekt groene energieopslag in back-upbatterijen

KPN onderzoekt hoe zij honderden batterijen in telefooncentrales kunnen inzetten voor het opslaan van groene energie. De reservebatterijen in de telefooncentrales van KPN zouden een deel van die energie kunnen opslaan als er te veel wordt geproduceerd en dat kan dan weer gebruikt worden wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait.

KPN heeft door het hele land batterijen staan om stroomonderbrekingen op te vangen in centrales, maar omdat in Nederland stroomuitval niet vaak voorkomt, staan de batterijen vaak stil. Door de batterijen lokaal in te zetten voor de opvang van energieoverschotten uit zon- en windenergie, wil KPN ervoor zorgen dat groene stroom meer ingezet kan worden en er dus veel minder grijze stroom bijgestookt hoeft te worden.

KPN zegt met het onderzoek een rol te willen spelen in de overgang naar het gebruik van duurzame energie. Het onderzoek duurt zes maanden en wordt uitgevoerd in Amersfoort. Onder meer energiebedrijf Eneco werkt daaraan mee.