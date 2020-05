Onderzoekers uit Utrecht waken over veiligheid coronavaccins

Nederlandse onderzoekers gaan een belangrijke rol spelen in het bewaken van de veiligheid en werkzaamheid van coronavaccins die Europeanen tegen besmetting met het virus moeten gaan beschermen. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) heeft opdracht gegeven voor een project waarin de effectiviteit en veiligheid van de vaccins continu wordt gevolgd. Onderzoekers van het UMC Utrecht en de universiteit in de Domstad hebben de leiding over het project.

In totaal leveren 22 Europese organisaties een bijdrage, waaronder het Nederlandse RIVM, bijwerkingencentrum Lareb en het Pharmo Instituut, een onderzoeksinstelling die eveneens in Utrecht is gevestigd. Het komende halfjaar moeten de wetenschappers Europa klaarmaken voor een goede monitoring van de vaccins die op de markt zullen komen.

Wereldwijd wordt hard gewerkt aan middelen die beschermen tegen het coronavirus, ook in Nederland. Zo kondigde het Amsterdam UMC dinsdag nog aan dat onderzoekers er een vaccin ontwikkelen.

Bijwerkingen

Voordat Europeanen massaal worden gevaccineerd, willen de onderzoekers in kaart brengen hoe vaak bepaalde ziektebeelden nu voorkomen. Als dat goed in beeld is, kunnen sneller zeldzame bijwerkingen van vaccins worden gesignaleerd die in klinisch onderzoek niet naar voren zijn gekomen. De onderzoekers gaan geanonimiseerde zorggegevens gebruiken van 100 miljoen mensen uit zeven EU-landen, waaronder Nederland.

Het onderzoek hoeft niet helemaal vanuit het niets te worden opgebouwd. Het netwerk dat de vaccins gaat bewaken, werd opgezet na de Mexicaanse grieppandemie van 2009.