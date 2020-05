Flink minder nieuwe coronabesmettingen in België

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België loopt verder terug. Het afgelopen etmaal werden 137 nieuwe gevallen gerapporteerd. Een dag eerder waren het er 198, terwijl er vorige week tot wel 300 nieuwe besmettingen per dag werden vastgesteld.

Van de nieuwe bevestigde besmette personen wonen er 91 in Vlaanderen, 31 in Wallonië en 15 in Brussel. Het totale aantal in België staat op 57.592, blijkt uit het dagelijkse overzicht van de gezondheidsautoriteiten.

In de Belgische ziekenhuizen liggen momenteel 1128 patiënten. De afgelopen 24 uur waren er 36 nieuwe opnames; 145 mensen werden genezen verklaard. Ook de druk op de intensivecareafdelingen neemt verder af. Daar liggen nu 220 patiënten, een daling van 29.

Het aantal (vermoedelijke) sterfgevallen door Covid-19 steeg met 36 tot 9346.