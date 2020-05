‘Belgische vakbonden bang voor nieuwe ingreep ING’

Belgische vakbonden vrezen dat ING de coronacrisis aangrijpt om in België opnieuw in de kosten te snijden of extra herstructureringen door te voeren. Dat meldt de Belgische zakenkrant De Tijd.

“We krijgen via verscheidene bronnen te horen dat de directie binnenkort nieuwe aankondigingen zal doen. Men spreekt van juni 2020”, zo citeert het dagblad uit een mail van de socialistische bond BBTK-SETCa. Ook bij de christelijke bond ACV Puls zijn zorgen over een mogelijke ingreep.

De liberale ACLVB laat weten geen concrete aanwijzingen te hebben dat bij ING België iets te gebeuren staat. “Maar dat de ongerustheid toeneemt, is begrijpelijk. Niet alleen voor ING België, ook voor de andere banken is de coronacrisis de ideale testcase.” In een reactie aan De Tijd stelt ING België geen uitspraken te willen doen over een eventuele aankondiging. “Dat is voorlopig niet aan de orde. We willen daar dan ook niet over speculeren”, aldus een woordvoerster.

ING België kondigde een aantal jaren geleden al een flinke reorganisatie aan. Tegen 2021 wilde de bank zo’n 3000 van de 9000 banen schrappen. Ook werd het aantal bankkantoren teruggebracht.