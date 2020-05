AEX opent met kleine plus

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een kleine plus geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen licht hoger. De heropening van de economieën in de verschillende landen bleef de stemming ondersteunen. De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China zorgden daarbij voor enige terughoudendheid. Daarnaast werd uitgekeken naar het herstelplan van de Europese Commissie, dat later op de dag wordt onthuld.