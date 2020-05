Crisisberaad buigt zich over sportscholen en sauna’s

De crisiscommissie van het kabinet (MCCb) zal woensdag besluiten of sportscholen en sauna’s eerder open kunnen dan nu is gepland. Eerder gaf het kabinet aan dat deze sectoren mogelijk op 1 september weer open zouden kunnen, maar het wilde eerst het advies afwachten van het Outbreak Management Team (OMT). De sportscholen en sauna’s willen zelf eerder open.

De experts van het OMT stelden dinsdag in een vertrouwelijk advies dat er nog te veel onduidelijk is over het besmettingsgevaar in sportscholen, om een concreet advies te geven aan het kabinet over heropening. Het is niet duidelijk wat de meest betrokken bewindspersonen hiermee doen. Meestal volgt de MCCb inhoudelijk de adviezen.

Brancheorganisatie NL Actief sprak eerder deze maand met minister Martin van Rijn (Sport) en stelde aanvullende maatregelen voor om de risico’s te verminderen. Zo zou er minder intensief kunnen worden gesport, en minder mensen en apparaten in de sportschool kunnen komen.

De komende twee woensdagen is er nog crisisberaad over het coronavirus. Daarna zal de MCCb zelf beslissen of het met de wekelijkse frequentie door wil gaan of niet.

De afgelopen weken zijn steeds meer coronamaatregelen versoepeld. Op 1 juni gaat de afschaling verder met onder meer de gedeeltelijke openstelling van de horeca, culturele instellingen en bioscopen. Ook middelbare scholen beginnen weer. Eerder noemde het kabinet deze versoepeling spannend, omdat het openbare leven meer op gang komt. Het is pas na twee tot drie weken te zien of dit leidt tot meer besmettingen.