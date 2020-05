Minister: slachthuizen beloven betere bescherming werknemers

Aanleiding voor het gesprek was een uitbraak in een slachthuis in Groenlo. Na testen bleken tien procent van de medewerkers te zijn besmet met het virus. In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten, die vaak dicht op elkaar zijn gehuisvest en ook dicht op elkaar werken.

De vleesverwerkers gaan onder meer kijken hoe de werknemers van de slachthuizen naar hun werk worden vervoerd, en hoe ze worden gehuisvest. Ook wordt er gekeken hoe in de slachthuizen verdere maatregelen kunnen worden getroffen.

Veilig werken

Volgens Schouten is het aan de sector om te laten zien dat medewerkers veilig kunnen werken in de slachthuizen. “We blijven in gesprek om te zien wat nodig is”, zei Schouten, die benadrukte dat het niet aan haar is om slachthuizen te sluiten.

Maandag zei de minister na overleg met de coalitie dat de sector met aanvullende plannen moest komen. “Als dat onvoldoende is, dan moet ik ook de medewerkers van de NVWA gaan beschermen”, zei ze toen. Zonder NVWA-toezicht mag in een slachthuis niet worden geslacht. Die mogelijkheid ligt nog steeds op tafel.