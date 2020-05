Kamer: help overtreder coronaregels van strafblad af

Voor mensen die zijn beboet omdat ze bijvoorbeeld met een te groot gezelschap op straat waren, zou de zogeheten justitiële aantekening moeten kunnen vervallen, vinden alle partijen op VVD en CDA na. Nu volgt op een bekeuring, bij volwassenen al gauw een kleine 400 euro, dikwijls zo’n aantekening. Omdat dat kan betekenen dat ze geen Verklaring Omtrent Gedrag kunnen krijgen, kan hen dat hinderen in hun carrière, waarschuwde DENK-voorman Farid Azarkan.

Dat valt in de praktijk mee, wierp het kabinet eerder tegen. De aantekening is meestal niet relevant voor bijvoorbeeld werk in het onderwijs, en zal voor een aspirant-leraar dus ook geen belemmering betekenen. Bovendien vervalt de aantekening na vijf jaar. En jongeren ontkomen er doorgaans al aan. Boetes zijn voor hen in de regel niet hoger dan 95 euro, en dat is te laag voor een strafblad.