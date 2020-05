Alle medewerkers vleesverwerker Groenlo getest

Alle medewerkers bij vleesverwerkingsbedrijf Vion in Groenlo zijn getest op het coronavirus. Dat heeft voor zover bekend niet geresulteerd in nieuwe positieve tests, meldt de veiligheidsregio. Zo’n 10 procent van de besmette mensen heeft klachten.

Zondag werd duidelijk dat 147 van de 657 medewerkers van de vestiging van Vion in Groenlo waren besmet met het coronavirus. Zo’n dertig medewerkers moesten nog worden getraceerd. De veiligheidsregio had het bedrijf 48 uur gegeven om alle gegevens van medewerkers aan te leveren. Dat is inmiddels gebeurd en zij zijn ook getest.

“Een eerste indruk laat zien dat minder dan 10 procent van de positief geteste mensen daadwerkelijk klachten heeft. Voor zover nu bekend ligt niemand in het ziekenhuis”, meldt Ton Heerts, de voorzitter van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

Van de 147 positief geteste medewerkers wonen er 68 in Nederland en 79 in Duitsland. De GGD’s doen bron- en contactonderzoek. Voor alle 657 medewerkers geldt dat zij gedurende 14 dagen in thuisquarantaine moeten blijven. Vion heeft aangeboden in specifieke gevallen huisvesting aan te bieden als dat nodig is.