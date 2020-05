Schrappen ‘ontslagboete’ kan op nipte steun Tweede Kamer rekenen

De Tweede Kamer steunt het schrappen van de ‘ontslagboete’ in het tweede steunpakket. Bedrijven die vanaf volgende maand loonsubsidie aanvragen worden niet beboet als ze snijden in het personeelsbestand. Een groot deel van de oppositie is niet te spreken over deze aanpassing van het coronapakket voor bedrijven.

Ook bonden verzetten zich tegen het laten vallen van de ontslagboete. Het kabinet blijft voorlopig nog even praten met werkgeversorganisaties en vakbonden over de ontslagboete die “niet in beton gegoten” is, zoals premier Mark Rutte het in een Kamerdebat verwoordde.

Maar het kabinet blijft er wel bij dat de boete zoals nu vormgegeven niet kan blijven bestaan. Het nieuwe noodpakket dat van begin juni tot eind augustus loopt moet bedrijven namelijk helpen in de nieuwe realiteit. Die houdt ook in dat veel bedrijven in de kosten moeten snijden om met de langetermijneffecten van de coronacrisis te kunnen omgaan.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het ‘noodpakket 2.0’ dat vorige week werd aangekondigd.