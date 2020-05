Remdesivir beschikbaar voor sommige Britse coronapatiënten

Het ministerie liet weten dat de eerste resultaten van meerdere klinische proeven uitwijzen dat het middel de herstelduur van mensen die ziek zijn geworden van het coronavirus met vier dagen kan verkorten. Volgens de Britse regering wordt aan de hand van wie het meest gebaat is bij het medicijn bepaald wie het krijgt. Hoeveel coronapatiënten met behulp van remdesivir gaan worden behandeld, is niet gemeld.

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock is positief over het middel. “Remdesivir is waarschijnlijk de grootste stap die we hebben gezet in het behandelen van Covid-19 sinds de crisis begon.”

Extra zuurstof

Proeven met remdesivir laten zien dat het medicijn het effectiefst is bij patiënten die extra zuurstof nodig hebben, maar niet kunstmatig hoeven te worden beademd, lieten de Amerikaanse National Insitutes of Health vorige week weten. Ook meldden de onderzoekers dat remdesivir het best in combinatie met andere behandelwijzen kan worden toegediend, aangezien nog altijd veel patiënten die het middel kregen uiteindelijk overleden. Gilead verwacht de resultaten van proeven op patiënten met middelmatige klachten eind deze maand.

Hancock zei dinsdag ook dat de voorraad beschermende mondkapjes eindelijk kan worden aangevuld. Hiervoor was er steeds een grote vraag naar vanuit de zorgsector, waardoor er nooit mondmaskers op voorraad waren.