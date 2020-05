WHO: in juni duidelijkheid over malariamedicijn tegen corona

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht dat een onderzoeksteam al volgende maand met conclusies komt over de veiligheid van het malariamedicijn hydroxychloroquine als middel tegen het coronavirus. De mededeling komt een dag nadat de organisatie een wereldwijde proef bij coronapatiënten met dit middel voorlopig had stilgelegd.

In een aantal landen waren tests gestart om te kijken of het malariamedicijn helpt om te voorkomen dat iemand het virus krijgt. Maar de WHO schort de proeven op na een studie in het Britse medische tijdschrift The Lancet. Dat ontdekte dat bij patiënten die hydroxychloroquine krijgen, hogere sterftecijfers zijn en een hogere frequentie van onregelmatige hartslagen hadden.

De Amerikaanse president Donald Trump had het middel als mogelijke behandeling voor de ziekte aanbevolen. Hij nam het zelf ook een tijdje, maar is er mee gestopt.

Een definitief besluit over de schadelijkheid, de voordelen of nadelen van hydroxychloroquine zal worden genomen zodra alle gegevens zijn beoordeeld”, aldus de WHO. “Deze beoordeling wordt medio juni verwacht.”