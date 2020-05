Eis 6 jaar cel tegen drugsdealer darkweb

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Rotterdam tegen een 23-jarige man uit Bodegraven zes jaar cel geëist. Volgens het OM exporteerde de man via de post drugs naar het buitenland en leverde hij drugs op bestelling via twee accounts op het darkweb. Een “drugsdealer 2.0”, zo bestempelde de officier van justitie de verdachte.

Het onderzoek naar de man kwam in februari vorig jaar op gang, nadat in een postsorteercentrum twee pakketten waren onderschept met daarin bijna vijf kilo MDMA en vijf gram cocaïne. De drugs zaten verstopt in printers. De zendingen werden in verband gebracht met een aantal andere in beslag genomen pakketten, waarin telkens drugs in - meestal - elektronica waren verborgen. De afzenderadressen waren vals.

Onder meer camerabeelden van inleverpunten van postpakketten zette de politie op het spoor van de man uit Bodegraven. Hij werd eind mei vorig jaar in zijn woning aangehouden. In zijn huis vond de politie diverse soorten drugs. Hij zou de middelen hebben verstuurd naar onder meer Nieuw-Zeeland, Australië, Kroatië, Duitsland, de Verenigde Staten en Zweden.

Bestellingen

Onderzoek aan een laptop bracht volgens het OM aan het licht dat de man ook als dealer actief was op het darkweb. In een paar maanden tijd zou hij ruim zeshonderd bestellingen hebben verwerkt.

De rechtbank doet uitspraak op 9 juni.