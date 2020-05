Den Haag: demonstranten proberen coronaregels te omzeilen

Voor komende zaterdag waren meerdere demonstraties aangemeld in de hofstad. Het maximale aantal demonstranten kan volgens de gemeente “niet omzeild worden door vanuit dezelfde organisaties op dezelfde tijd en (bijna) dezelfde plaats meerdere demonstraties aan te melden. Aanmeldingen van 50 demonstraties met 30 deelnemers en van 100 demonstraties met 20 deelnemers voor aanstaande zaterdag worden dan ook niet toegestaan.”

Eén groep wil zaterdag op en rond het Malieveld demonstreren. De organisatoren zijn boos over de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus en over de ontwikkeling van 5G-netwerken. “Ze willen vijftig keer met dertig mensen naar de Koekamp. Ze hebben dat voor vijf verschillende momenten aangemeld, telkens vijf minuten later, en vijf meter verderop. Hetzelfde trucje, met vijftig keer dertig demonstranten, wilden ze op het Malieveld doen”, laat een woordvoerster van de gemeente weten. Een andere groep, die zichzelf Gele Hesjes Verenigd noemt, wil zaterdag in de buurt van het Binnenhof demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond het coronavirus.