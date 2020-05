‘Nog geen 100 mensen in opvang en onderwijs besmet met corona’

Bij in totaal 99 medewerkers in de kinderopvang en het basisonderwijs is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt Trouw op basis van cijfers die de krant heeft opgevraagd bij het RIVM.

School- en opvangmedewerkers kunnen sinds 6 mei een coronatest doen. Tot eind vorige week lieten 2100 medewerkers met klachten zich testen door de GGD, 59 van hen hadden het virus. Daarnaast kwamen nog 40 besmettingen aan het licht via de huisarts of het ziekenhuis.

Volgens Trouw is 2,8 procent van de onderwijs- en opvangmedewerkers besmet. Dat is een laag aantal vergeleken met andere beroepsgroepen. Zo is van medewerkers in de zorg zo’n 10 procent besmet.