‘59 procent Britten wil dat Cummings opstapt’

De uitslag van de opiniepeiling wijst erop dat de overgebleven steun voor Cummings tanende is. Zaterdag vond nog 68 procent dat Cummings de regels had overtreden en zag 52 procent hem het liefst vertrekken. De kwestie verdeelt ook Britten die op Johnsons Conservatieve partij stemmen. Iets minder dan de helft van de Tory-stemmers wil dat Cummings zijn congé krijgt. Net zoveel regeringsgezinde Britten willen dat Cummings aanblijft als topadviseur.

Johnson heeft meerdere malen laten weten dat hij ondanks de groeiende druk achter Cummings blijft staan. De adviseur gold reeds voor de affaire als omstreden omdat hij als het brein achter de succesvolle ‘vote leave’-campagne in het brexit-referendum wordt gezien. Dinsdag stapte onderminister voor Schotland Douglas Ross nog op uit protest tegen het handhaven van Cummings als topadviseur van Downing Street 10.

Het Verenigd Koninkrijk meldt dinsdag dat in het laatste etmaal nog eens 134 mensen bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld, zijn overleden. Dat brengt het geregistreerde aantal Britse doden op 37.048. Volgens de statistiekenwebsite Worldometer is het Verenigd Koninkrijk het land met het een na hoogste dodental als gevolg van het longvirus. Qua besmettingen staat het op de vijfde plek.