Fikse openingswinst voor beurzen in New York

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met stevige winsten aan een verkorte handelsweek begonnen. Het sentiment krijgt net als in Europa vooral steun van de verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Daarvan lijken bedrijven in de reisbranche te profiteren.

De Dow-Jonesindex stond in de eerste handelsminuten 2,3 procent hoger op 25.043 punten. De brede S&P 500 won ruim 2 procent tot 3016 punten, waarmee de graadmeter voor het eerst sinds begin maart boven de 3000-puntengrens uitkwam. De technologiebeurs Nasdaq steeg 1,6 procent tot 9474.

Luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines en Southwest Airlines wonnen tot 11,1 procent. Berichten over versoepelingsmaatregelen in onder andere Duitsland en Spanje zorgen voor optimisme over het herstel van de toerismesector.

Expedia

Daardoor deden ook Expedia (plus 5,2 procent) en Booking Holdings (plus 9 procent), beide actief in online boekingen, het bij de opening van de beurzen goed. Cruisemaatschappijen Royal Caribbean Cruises, Carnival en Norwegian Cruise Line stonden tot 11 procent hoger.

Biotechnoloog Novavax schoot kort na de openingsbel 14,4 procent omhoog. De onderneming kondigde het begin van een klinische studie aan naar een mogelijk coronavaccin.