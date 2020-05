Minister positief over openen grens voor familiebezoek aan België

Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) is optimistisch dat binnenkort weer familiebezoek in België mogelijk wordt. Hij heeft daarover gesproken met zijn Belgische collega.

Die neemt deze week nog een besluit over het toestaan van bezoek van familieleden uit het buitenland. De Belgische bewindsman heeft beloofd deze week de knoop door te hakken, aldus Grapperhaus. “Ik heb echt goede hoop dat we daar uitkomen.”

In de grensstreek roepen burgemeesters op de grens weer open te gooien voor familiebezoek. Grapperhaus vindt die oproepen “heel terecht. Ik ben daar ook gevoelig voor”, zei hij dinsdag.

Hij overlegt de komende tijd ook over de vraag hoe het grensverkeer weer kan worden genormaliseerd. Dat duurt nog wel even voor het zover is. “Nog wel een paar weken”, verklaarde de minister.