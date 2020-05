Surinaamse oppositie blijft op winst staan

Het tellen van de stemmen is dinsdag nog in volle gang. Rond 09.00 uur Surinaamse tijd was ruim 60 procent van de stemmen geteld. De NDP van president Bouterse heeft nu nog 26 zetels in het parlement en lijkt er volgens de voorlopige cijfers 11 te moeten inleveren.

Surinaamse media berichten dat de VHP uitkomt op 21 zetels, de NDP op 15 en de ABOP op 8. De drie andere partijen die zetels hebben gehaald zijn de NPS met 4, de BEP met 2 en PL met 1. Surinaamse kiezers kiezen hun president niet rechtstreeks. Dat doen partijen in het parlement, waar een kandidaat de steun nodig heeft van zeker 34 van de 51 parlementariërs.