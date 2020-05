Amsterdams vaccin moet coronavirus ‘ontkronen’

“We weten dat het lichaam wel antistoffen maakt tegen het coronavirus, maar die werken slecht of pas in een laat stadium. Daarom maken we het immuunsysteem kwaad tegen moleculen die normaal niet of nauwelijks herkend worden”, legt Griffioen het idee uit. Het is de bedoeling dat door het vaccin antistoffen worden aangemaakt die zich hechten aan de uitsteeksels van het virus, de zogeheten spikes. Op die manier willen de Amsterdamse onderzoekers voorkomen dat het virus cellen binnendringt en zich verder vermenigvuldigt in het lichaam.

Over vijf tot zes maanden hoopt Griffioen een eerste vaccin klaar te hebben, dat dan eerst op dieren moet worden getest.