Franse privacywaakhond keurt corona-app goed

De Franse corona-app is dinsdag goedgekeurd door de privacywaakhond Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Gebruikers krijgen via de app een bericht als zij in contact zijn geweest met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

Gebruik van de app StopCovid wordt vrijwillig. De app houdt in de gaten bij wie gebruikers in de laatste twee weken in de buurt zijn geweest. Wie besmet is geraakt, kan dat doorgeven aan het platform, dat weer andere gebruikers op de hoogte stelt. Tegenstanders zien de app als een eerste stap richting een surveillancesamenleving.

De Franse evenknie van de Autoriteit Persoonsgegevens oordeelt echter dat de app voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot privacybescherming en vindt dat er genoeg waarborgen in het systeem zitten om misbruik te voorkomen. Wel deed de Cnil enkele aanbevelingen waaronder het beter informeren van gebruikers zodat zij bezwaar kunnen maken tegen het delen van informatie. Ook zou er een optie moeten zijn om opgeslagen data te laten wissen.

Bluethooth

De app werkt niet op basis van geolocatie maar met Bluetooth-technologie, waarmee smartphones op korte afstand verbinding met elkaar kunnen maken. Het Franse parlement, dat nog moet stemmen over de uitrol van de app, debatteert er woensdag over. Als dat ook instemt met de app, kan die vanaf komend weekend te downloaden zijn.

In Frankrijk is het nieuwe coronavirus volgens de gegevens van Johns Hopkins University bij 183.067 mensen vastgesteld. Van hen zijn er 28.460 overleden. Franse functionarissen hebben gezegd dat er nog geen teken is dat de versoepeling van de landelijke lockdown op 11 mei tot een toename van het aantal gevallen heeft geleid.