Loonsverhoging in coronatijd voor medewerkers hbo

Werknemers krijgen in juni ook eenmalig 880 euro bruto uitgekeerd. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen noemt dat “een manier om onze waardering tot uitdrukking te laten komen voor al die docenten en medewerkers in het hbo die al maandenlang alles op alles zetten om het onderwijs aan onze ruim 450.000 studenten door te laten gaan”.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) had eind vorig jaar forser ingezet met een eis van 5 procent loonsverhoging, maar dat was vooral met een verwijzing naar de gunstige economische omstandigheden van dat moment. Door de coronacrisis is de groei omgeslagen in krimp. De nieuwe cao heeft een relatief korte looptijd: van 1 april tot en met 31 december dit jaar.