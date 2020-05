Boa’s voeren op 1 juni opnieuw actie

De vakbonden voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) gaan op 1 juni actievoeren. In meerdere steden worden geen bonnen uitgeschreven, zoals onlangs in Rotterdam al gebeurde. Ook wordt nagedacht over hardere actie’s. “De beuk erin”, zeggen leden tegen ons, meldt Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond.

1 juni mogen de terrassen weer open die vanwege de coronamaatregelen dicht waren. Ook zijn vanaf die dag mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer. Over hardere acties overleggen de bonden de komende dagen met hun achterban, aldus Kuin. Richard Gerrits, voorzitter vakbond BOA ACP: “We hebben in bepaalde omstandigheden beschermingsmiddelen nodig. Ik denk dat we 1 juni wel een mooie actie kunnen verzinnen”.

Na de mishandeling van een boa in IJmuiden op Hemelvaartsdag voerden handhavers dinsdag in verschillende steden actie. Ze willen kunnen beschikken over beschermingsmiddelen als wapenstok en/of pepperspray. Volgens de bonden is de mishandeling in IJmuiden geen uitzondering, maar een treffend voorbeeld van de omstandigheden waarin boa’s hun werk moeten doen. “We worden geschopt, geslagen en bespuwd. Elke dag zonder beschermingsmiddelen handhaven is er een teveel”, aldus een boa bij de actie in Amsterdam.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zei maandagavond dat hij vindt dat alleen de politie geweld mag gebruiken. Hij ziet een noodknop en bodycam als goede beschermingsmiddelen voor de handhavers. De bonden noemen dat onacceptabel.

Boa’s voerden dinsdag in meer dan twintig steden actie. ‘Boa’s eisen beschermingsmiddelen’, stond op een spandoek dat de actievoerders in Amsterdam hadden meegenomen naar de Dam. Bij de duidelijk zichtbare protesten in Amsterdam, Den Haag, Ede, Rijswijk, Leeuwarden, Den Bosch, Beverwijk en Velsen kwamen vanwege de coronamaatregelen hooguit dertig personen bijeen die op 1,5 meter afstand van elkaar bleven. In zo’n vijftien andere plaatsen als Leeuwarden, Haarlem, Ede, Drachten, Hulst, Zoetermeer en Roosendaal vonden ondersteunende acties plaats.