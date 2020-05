Afghanistan gaat 900 Tailbanstrijders vrijlaten

De vrijlating is onderdeel van een akkoord dat de Verenigde Staten en de Taliban in februari sloten. Het is de bedoeling dat in totaal vijfduizend gevangen Talibanstrijders tegen duizend gevangen regeringssoldaten worden geruild om vertrouwen tussen de partijen te kweken. Tot nu toe heeft de regering zo'n duizend man vrijgelaten en hebben de Taliban ongeveer driehonderd gevangenen op vrije voeten gesteld.

De Taliban kondigden ter gelegenheid van het suikerfeest een staakt-het-vuren af. "Het is belangrijk de wapenstilstand te verlengen en de Afghaanse regering is er klaar voor om die te steunen, om bloedvergieten te voorkomen", aldus de woordvoerder van de Afghaanse nationale veiligheidsadviseur.

De Afghaanse president Ashraf Ghani kondigde zondag na de bekendmaking van de wapenstilstand aan dat hij tweeduizend gevangenen zou gaan vrijlaten. Dat noemde hij "een gebaar van goede wil". De wapenstilstand werd internationaal positief begroet. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo riep de partijen op ook na het suikerfeest de wapens te laten rusten.