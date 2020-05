Oppositieleider Suriname: dank, dank, dank

Santokhi, de voornaamste politieke tegenstander van Bouterse, bedankte zijn aanhangers uitvoerig. Zijn partij krijgt volgens een eerste prognose mogelijk 19 of 20 van de 51 parlementszetels. “Ik dank u voor dit moment, dank, dank, dank”, zei de politicus volgens de nieuwssite. “Het is nog nooit voorgekomen dat een partij van 9 zetels naar zo een groot aantal is gegroeid.”

De oud-minister van Justitie, bijgenaamd ‘de sheriff’, legde het bij voorgaande parlementsverkiezingen nog af tegen oud-legerleider Bouterse. “Vandaag is aangetoond dat het volk het huidig beleid heeft afgewezen,” zei de VHP-leider. “Er is bewezen dat men genoeg heeft en iets anders wil hebben. En dat men de VHP vertrouwt om het te doen.”

Santokhi (61) is geboren in het Surinaamse Lelydorp en studeerde in Nederland aan de politieacademie. Hij kreeg later topposities bij de Surinaamse politie en was minister in het kabinet van president Ronald Venetiaan. Hij ontpopte zich later tot de belangrijkste politieke tegenstander van Bouterse.

De oud-agent heeft zich eerder uitgesproken tegen de amnestiewet, die tot gevolg zou hebben dat verdachten van de decembermoorden vrijuit gaan. De Surinaamse krijgsraad heeft inmiddels geoordeeld dat de wet strijdig is met de Surinaamse grondwet, al hopen medestanders van Bouterse nog dat besluit te kunnen terugdraaien.