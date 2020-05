Nederlanders waarderen doortastendheid in coronabeleid

Driekwart van de Nederlanders vindt het acceptabel dat het kabinet en de veiligheidsregio’s maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zonder dat eerst de Tweede Kamer of gemeenteraden daarover zijn gehoord. In een onderzoek van I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt 76 procent van de ondervraagden dat. Meer dan de helft (54 procent) vindt dat die verminderde democratische invloed zo lang mag duren als het kabinet nodig vindt. Precies een derde vindt dat het alleen als tijdelijke maatregel is te billijken.