Chili meldt grootste stijging coronabesmettingen tot dusver

Het coronavirus lijkt in Chili steeds sneller om zich heen te grijpen. De autoriteiten in het Zuid-Amerikaanse land melden dat in 24 uur 4895 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Dat is de grootste stijging tot dusver. Ook twee ministers hebben positief getest op het virus.

In het land met 18 miljoen inwoners zijn tot dusver zo’n 74.000 besmettingen vastgesteld. Vooral de hoofdstad Santiago is zwaar getroffen. Daar kreeg de oproerpolitie vorige week versterking van het leger nadat rellen waren uitgebroken. Demonstranten maakten hun onvrede duidelijk over de groeiende werkloosheid en voedseltekorten.

Ook de regering blijft niet gespaard. De ministers van Openbare Werken en Energie maakten bekend dat ze ook besmet zijn. De Senaat sloot vorige week al de deuren nadat drie senatoren positief hadden getest. De politici vergaderen voorlopig via een videoverbinding.

Ook andere landen in Zuid-Amerika worden zwaar getroffen door het virus. Brazilië heeft na de VS wereldwijd het hoogste aantal besmettingen gemeld. In Europa wordt juist gehoopt dat het ergste achter de rug is. Daar worden in veel landen alweer maatregelen versoepeld die verspreiding van het virus moesten tegengaan.