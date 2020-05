Medewerkers van Tata Steel hebben de ingangen van het complex in IJmuiden geblokkeerd. Ze zijn nog altijd boos over het vertrek van directievoorzitter Theo Henrar, die zonder opgaaf van reden weg moest. Ook zijn ze boos over de reorganisatieplannen. Volgens de ondernemingsraad van Tata gaat het om een wilde actie van in eerste instantie ruim honderd medewerkers.

