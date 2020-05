Brazilië houdt vast aan hydroxychloroquine

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zich eerder uitgesproken voor het gebruik van hydroxychloroquine en het gerelateerde middel chloroquine tegen het nieuwe virus. Zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump gaf toe zelf hydroxychloroquine te nemen om te voorkomen dat hij ziek wordt, al is hij daar inmiddels mee gestopt.

Onderzoekers hebben echter vraagtekens gezet bij de effectiviteit van die middelen tegen het coronavirus. In een studie die is gepubliceerd in het gerenommeerde medische vakblad The Lancet, stond dat ze het risico op overlijden zelfs kunnen vergroten. De WHO legde daarop het wereldwijde onderzoek stil naar het gebruik van hydroxychloroquine tegen het coronavirus.

Kalm

Het ministerie van Volksgezondheid van Brazilië verandert nog niet van koers. “We blijven kalm”, zei een medewerkster van het departement op een persconferentie. Ze uitte kritiek op de studie in The Lancet, waarin onderzoekers keken naar de medische gegevens van 96.000 patiënten in honderden ziekenhuizen.

“Het was geen klinisch onderzoek. Het was gewoon een dataset die is samengesteld in verschillende landen”, aldus de functionaris van het Braziliaanse ministerie. Dat betekent volgens haar dat er onvoldoende grond is om het huidige beleid op de schop te nemen. Artsen wordt momenteel geadviseerd om chloroquine of hydroxychloroquine voor te schrijven als mensen coronasymptomen hebben.

Brazilië behoort tot de landen in de wereld die het zwaarst zijn getroffen door het coronavirus. De autoriteiten hebben bij bijna 375.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt. Dat is wereldwijd het hoogste aantal buiten de Verenigde Staten. Ruim 23.000 patiënten in Brazilië zijn overleden.