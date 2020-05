In het Brabantse Genderen is een grote brand uitgebroken in een schuur van een boerderij. De brand is overgeslagen naar de naastgelegen woning, meldt de brandweer die met meerdere voertuigen ter plaatse is.

Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden die daarvan last hebben om deuren en ramen te sluiten. In de schuur aan de Meerhoek staan landbouwvoertuigen.