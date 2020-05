Saudi-Arabië schaft avondklok af op 21 juni, op Mekka na

De avondklok in Saudi-Arabië, die op 23 maart was ingesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus, wordt in heel het koninkrijk vanaf 21 juni opgeheven op Mekka na. Dat heeft het staatspersbureau dinsdag bekendgemaakt. Ook wordt deze week bezien of de tijden waarop die van kracht is voor de komende weken kunnen worden aangepast.