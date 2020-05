Hoge Raad oordeelt over veroordeling moord Koen Everink

De Hoge Raad oordeelt dinsdag of de veroordeling van ex-tenniscoach Mark de J. voor de moord op Koen Everink gehandhaafd blijft en daarmee onherroepelijk is.

Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde De J. vorig jaar maart tot twintig jaar cel. De rechtbank had de voormalige tenniscoach van Robin Haase eerder veroordeeld tot achttien jaar. Daartegen was hij in beroep gegaan. Tegen de uitspraak van het gerechtshof ging De J. in cassatie.

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Hij was door vele messteken om het leven gebracht. Zijn dochtertje lag tijdens de moord boven te slapen en vond haar vader ‘s ochtends.

De gokverslaafde De J. had een schuld van tienduizenden euro’s bij Everink. Hij heeft altijd ontkend dat hij iets met de dood van zijn vriend en ‘gokmaatje’ te maken heeft gehad. Volgens de advocaat van de voormalige tenniscoach heeft het hof onder meer ten onrechte diverse verzoeken tot het doen van nader onderzoek afgewezen, zoals naar het aangetroffen bloedspoor op de bijrijdersstoel in de auto van de verdachte.

In een eerder dit jaar gepubliceerd advies liet de advocaat-generaal weten dat de veroordeling wat hem betreft in stand kan blijven. Het staat de Hoge Raad vrij dat advies al dan niet te volgen.