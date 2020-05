‘Knelpunten in behandeling stagneren uitstroom tbs’ers’

Verschillende knelpunten zorgen ervoor dat een deel van de tbs-gestelden langdurig in tbs-klinieken verblijft zonder dat er enig perspectief is op door- of uitstroom. Dat staat in een rapport van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), dat is overhandigd aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Er zijn bijna 400 tbs-gestelden die langer dan acht jaar in de tbs verblijven, maar nauwelijks perspectief hebben op door- of uitstroom. Voor een deel van hen is die mogelijkheid in potentie aanwezig, maar stagneert de voortgang van de behandeling. Als factoren noemt de RSJ de standaardmaatregelen zoals een jaar geen verlof bij een incident en de druk op het tbs-stelsel door de politiek, media en de samenleving. Ook krapte in capaciteit en personeel zorgt voor wachttijden in de behandeling.

De RSJ adviseert maatregelen die maatwerk beperken af te schaffen en de directe verantwoordelijkheid van de minister bij individuele verlof- voortgangsbeslissingen te heroverwegen. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in personeel en budget. Volgens de raad moet er een reëel beeld ontstaan van het tbs-stelsel. Hiervoor is een positieve relatie met de politiek en de media nodig.