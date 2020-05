Meer dagelijkse coronadoden in Brazilië dan in de VS

Het afgelopen etmaal zijn in Brazilië meer mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus dan in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit gegevens die door het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid maandag zijn bekendgemaakt.

Het Zuid-Amerikaanse land registreerde de afgelopen 24 uur 807 sterfgevallen, terwijl in de VS volgens een telling van persbureau Reuters 620 inwoners stierven. Sinds de virusuitbraak hebben ruim 23.000 Brazilianen het leven gelaten, terwijl het dodental in de VS bijna 100.000 bedraagt.

Brazilië telt na de VS wereldwijd gezien de meeste besmettingsgevallen, bijna 375.000 tegen ruim 1,6 miljoen gerapporteerde geïnfecteerden in het Noord-Amerikaanse land.