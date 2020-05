Topadviseur van Johnson stapt niet op ondanks lockdownrel

Dominic Cummings, een belangrijke adviseur van de Britse premier, stapt niet op vanwege de lockdownrel rond hem. Hij raakte in de problemen doordat hij ondanks de strenge maatregelen tegen het coronavirus van Londen naar Durham reed. Hij zegt dat hij geen regels heeft gebroken.

Cummings verdedigde zichzelf in een persconferentie. Hij zei dat zowel hij als zijn vrouw symptomen vertoonden van het coronavirus. Hij besloot om naar Durham te rijden waar zijn ouders een boerderij hebben met nog twee huizen op het erf, omdat hij bang was dat er niemand meer voor zijn zoon kon zorgen. Cummings zei dat hij met zijn vrouw en zoon in een huis verbleef en dat hij geen direct contact heeft gehad met zijn familieleden die ook op het terrein aanwezig waren.

De adviseur zegt dat hij steeds zieker werd, terwijl zijn vrouw zich beter begon te voelen. De enige twee keer dat hij van het terrein af is geweest, was om zijn zoon op te halen uit het ziekenhuis, maar toen heeft hij zijn auto niet verlaten, en voor een korte testrit. Hij wilde zien hoe dat ging, zodat hij met zijn gezin weer naar Londen kon terugkeren. Dat was op 12 april.