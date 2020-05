Kabinet wil werk maken van extra eisen aan uitzendbureaus

Zo overweegt het kabinet "eisen te koppelen aan de verplichte registratie van uitzendbureaus" bij de Kamer van Koophandel.

Zondag kwam aan het licht dat tientallen werknemers van een vleesverwerkingsbedrijf in Groenlo besmet zijn met het coronavirus. De vleessector draait grotendeels op arbeidsmigranten. Al eerder moesten arbeidsmigranten uit Velp in isolatie op een schip. Daarnaast zijn er grote zorgen om deze 'kwetsbare groep' omdat ze vaak met collega's in kleine woningen samenwonen.

Foute uitzendbureaus

"Er zijn heel veel uitzendbureaus die hun werknemers goed behandelen, die er ook in de coronacrisis alles aan doen om mensen gezond en veilig te laten werken", zegt Koolmees in debat met de Tweede Kamer over een plan van SP en ChristenUnie om misstanden met arbeidsmigranten aan banden te leggen. Maar "er zitten ook malafide bureaus tussen", erkent de bewindsman.

Sommige van die foute uitzendbureaus worden bijvoorbeeld snel opgeheven als er een boete dreigt van de inspectie omdat de werkgevers de regels aan hun laars lappen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. "Een soort flitsfaillissement", zegt Koolmees. Hij staat dan ook "positief" tegenover het plan om een waarborgsom te vragen aan uitzendbureaus. Als zo'n bedrijf op de fles gaat, kunnen de lonen en premies aan werknemers van dat bedrag betaald worden.

Branchevereniging ABU stelde eind vorig jaar al een waarborgsom van 100.000 euro voor om frauduleuze uitzendbureaus tegen te gaan.