SNS en RegioBank sluiten per direct ruim 200 geldautomaten

SNS en RegioBank sluiten voorlopig alle ruim 200 geldautomaten in HEMA- en SPAR-winkels. Hierdoor is per direct het merendeel van de circa 250 geldautomaten van de banken uitgezet. SNS heeft daartoe besloten naar aanleiding van een plofkraak op de SNS-geldautomaat in de HEMA in Lisse.