Aantal coronapatiënten op ic gelijk gebleven

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld op een intensive care, is niet gedaald of gestegen. Het zijn er 223, evenveel als op zondag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van hen liggen er 222 in Nederland en 1 in Duitsland, net als op zondag. Verpleegafdelingen van ziekenhuizen behandelen 756 coronapatiënten, 26 meer dan op zondag.

Op de intensivecareafdelingen liggen 493 patiënten met andere aandoeningen dan het coronavirus.