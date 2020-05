Omstreden adviseur Brits premier spreekt over ‘lockdownrel’

Dominic Cummings van de Britse Conservatieve Partij en topadviseur van premier Johnson, spreekt volgens Britse media maandag eindelijk zelf over de rel over zijn soepele omgang met de lockdown. In Britse media is met verbijstering vermeld dat Cummings zich niet zou hebben gehouden aan de lockdown, toen de regering dat in maart eiste en hij zelf had verklaard zich te isoleren. Hij reed naar de hemelsbreed 370 kilometer noordelijker gelegen streek van Durham naar een boerderij van zijn ouders.

In de publieke opinie is dagenlang schande gesproken over de ‘hypocriete’ Cummings. Die heeft om verscheidene redenen veel politieke vijanden gemaakt en geldt als ‘de architect van de brexit’ en zou een van de machtigste figuren zijn in Downing Street.

Mensen uit zijn omgeving zeiden in het weekend dat hij er niet over piekerde om op te stappen en premier Johnson nam het zondag ruiterlijk voor hem op. De politieke storm is echter niet gaan liggen. De politiechef van Durham heeft bovendien maandag opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar het bezoek van Cummings tijdens de lockdown