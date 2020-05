Griekse horeca weer open, maar ondernemers maken zich zorgen

“We moeten steeds alles desinfecteren. We zouden iemand moeten inhuren om schoon te maken en de klanten in de gaten te houden, maar dat is niet mogelijk”, zei een café-eigenaar in hoofdstad Athene. Hij erkende bang te zijn voor het virus, maar ook zijn zaak draaiende te willen houden. “Ik weet niet hoe we het voor elkaar gaan krijgen.”

Horecazaken moeten zorgen dat er genoeg afstand is tussen zitplaatsen. Ook mogen niet meer dan zes klanten aan een tafel zitten. Dat betekent dat er minder plek voor klanten is dan voorheen. Veel cafés en restaurants blijven vermoedelijk nog dicht omdat ze vrezen dat gasten wegblijven.

Sociale functie

Restaurants moesten in maart de deuren sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De heropening stond eigenlijk gepland op 1 juni, maar is naar voren gehaald. De strijd tegen het virus leek goed te verlopen. In het land met 11 miljoen inwoners zijn ongeveer 180 patiënten met het coronavirus overleden.

Sommige Grieken zijn opgetogen dat ze weer buitenshuis kunnen eten en drinken. “Ik ben dolblij dat ik de isolatie van de afgelopen maanden kan doorbreken en kan bijpraten met vrienden”, zei een gepensioneerde Griek. “Het café heeft in Griekenland een sociale functie. Het is het kloppende hart van het district.”