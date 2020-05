Russische aanklager eist 18 jaar tegen Amerikaanse ‘spion’

De Russische aanklager heeft 18 jaar celstraf geëist tegen de Amerikaan Paul Whelan. Dat heeft zijn advocaat gezegd. De voormalige marinier werd in december 2018 aangehouden op verdenking van spionage. Op 15 juni doet de rechter uitspraak in de zaak.

De 50-jarige Whelan, die een Amerikaans, Brits, Canadees en Iers paspoort bezit, werd gearresteerd, omdat hij naar verluidt staatsgeheimen had ontvangen. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt erin te zijn geluisd. Whelan zegt dat hij in Rusland was voor een bruiloft en een USB-stick kreeg van een kennis in de veronderstelling dat die vakantiefoto’s bevatte.

De maximumstraf voor spionage is 20 jaar cel. De advocaat van de Amerikaan zegt dat er weinig bewijs is tegen Whelan. Volgens Vladimir Zherebenkov is de kennis die de USB-stick gaf de enige getuige tegen Whelan, terwijl de rest van zijn oude kennissen in Rusland getuigenverklaringen aflegde in zijn voordeel.